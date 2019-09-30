Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, farklı kazandıkları Beşiktaş maçı sonrası, “Biz hiçbir karşılaşmaya farklı hazırlanmıyoruz. Göreve başladığımız andan itibaren aidiyet duygusu içinde hazırlanıyoruz. Oyuncularımız ne görev verdiysek yapmaya çalışıyorlar” derken, “Zorluklar yaşıyoruz ama oyuncularım onların üstesinden gelecek yüreği sahaya koyuyorlar. Bazı olumsuzluklar yaşadık fakat oyuncularımız gereğini yaptılar. Basel çok iyi bir takım. Arkadaşlarımız izledi, biz kasetlerini izledik. Bizim gibi futbol kültürü olan takımların ülkemize sorumlulukları da var. En iyi skoru almak istiyoruz, bunun için bütün gayretimizi göstereceğiz” sözlerini kullandı.

Başkan morali

Ünal Hoca, kötü sonuçlar üzerine eleştiri aldıklarını belirterek, “Kızgınlığım yok. Biz aynı samimiyetle antrenman yapmaya gayret gösteriyoruz. Oyuncularım aynı samimiyetle mücadele vermeye çalışıyor. İsteriz ki insanlar empatik sorgulama yapsınlar” şeklinde konuştu. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Sonuçlar üzerinden değerlendirme yapmak istemiyorum o yüzden konuşmak istemiyorum. Bu hafta takımın moralini yukarıya çekmek için çok uğraştık onun da meyvesini aldık” açıklaması yapmakla yetindi.