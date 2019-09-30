Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, İlhan Palut'a teşekkür edilerek, yolların ayrıldığı duyuruldu. Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Hatayspor'da şok ayrılık
30.09.2019 - 22:15 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 22:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.
Etiketler : Hatayspor,
653512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653512.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
6
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
7
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
8
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
9
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
10
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
11
Altay
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
28.09.2019 14:00
KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28.09.2019 16:30
BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. 3 - 3 ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 3 AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR 1 - 0 ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
BALIKESİRSPOR 2 - 0 GİRESUNSPOR
29.09.2019 19:00
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 1 - 2 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30.09.2019 19:00
ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR