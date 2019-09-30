Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto’nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep’in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk. Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"
30.09.2019 - 23:13 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 23:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe’de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.
Etiketler : Tamer Tuna,
653518 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653518.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
6
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
7
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
8
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
9
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
10
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
11
Altay
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
28.09.2019 14:00
KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28.09.2019 16:30
BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. 3 - 3 ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 3 AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR 1 - 0 ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
BALIKESİRSPOR 2 - 0 GİRESUNSPOR
29.09.2019 19:00
EKOL GÖZ MENEMENSPOR 1 - 2 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30.09.2019 19:00
ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR