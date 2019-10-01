Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı. Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi. Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
01.10.2019 - 01:17 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.
Etiketler : manchester united,arsenal,premier lig,
653527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653527.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
6
3
2
1
0
11
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
6
1
3
2
-3
6
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
BTC TURK YENİ MALATYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
04.10.2019 20:30
FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
05.10.2019 15:00
KASIMPAŞA A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
05.10.2019 17:30
GÖZTEPE A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
05.10.2019 20:00
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş.
06.10.2019 14:00
DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ
06.10.2019 16:30
BEŞİKTAŞ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
06.10.2019 19:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
06.10.2019 19:00
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
6
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
7
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
8
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
9
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
10
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
11
Altay
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
ALTAY - BURSASPOR
05.10.2019 14:00
GİRESUNSPOR - AKHİSARSPOR
05.10.2019 16:30
ESKİŞEHİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
05.10.2019 16:30
İSTANBULSPOR A.Ş. - KEÇİÖRENGÜCÜ
05.10.2019 19:00
BALIKESİRSPOR - BOLUSPOR
06.10.2019 14:00
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR A.Ş.
06.10.2019 16:30
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - HATAYSPOR
06.10.2019 16:30
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ALTINORDU
06.10.2019 19:00
ADANA DEMİRSPOR - EKOL GÖZ MENEMENSPOR