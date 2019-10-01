Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de tatlı bir fırtına vardı hafta sonunda. Bir süredir hem oyun olarak hem de skor olarak istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Süper Lig’in altıncı haftasında Beşiktaş karşısında kendine geldi. Bu kendine gelme camiasını adeta mest etti. Rakibi karşısında net fırsatlar bulan ve bunları da gole çeviren Ünal Karaman’ın takımı hırs ve isteğini ortaya koymanın yanı sıra yardımlaşma örneği de sergiledi. Ayrıca Nwakaeme ve Sosa gibi oyuncular da kalitesini gösterdi. Kulübeden gelen Kâmil Ahmet Çörekçi de uzun süredir maç ritmi olmamasına rağmen iyi bir görüntü sergiledi.

Karaman farkı

Maç sonunda dikkat çekici açıklamalardan birisi ise son dönemdeki performansı eleştiri alan, oyunu okuyamadığı iddia edilen Ünal Karaman’dan geldi. Karaman, sahadaki takımın aynı isimler olduğunu ve bu defa güzel oyunlarının neticesini aldıklarını belirtirken “sabır”, “anlayış” ve “empati” vurgusu yaptı. Tabelayı işaret eden Ünal Hoca’nın altı çizilmesi gereken istatistiği ise büyüklere karşı üstünlüğüydü. Karaman, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

AVRUPA MESAİSİ

Süper Lig’de haftayı moralli kapatan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda İsviçre’nin Basel takımı ile Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki çalışmada oyuncuların keyfi yerindeydi. Bu arada Basel maçının hakemi de İtalyan Marco Di Bello oldu.