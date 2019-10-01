Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Devler Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray, rakibi ile golsüz berabere kaldı. PSG ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi.

Neymar cezalı

PSG, Galatasaray karşısına, Brezilyalı yıldızı Neymar’dan mahrum çıkacak. Neymar, PSG’nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine VAR uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına “rezalet” yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA’nın iki maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

SEKİZ OYUNCU LIGUE 1’DEN

Galatasaray’ın kadrosunda daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Ligue 1’de forma giymiş futbolcular şöyle: Mariano (Bordeaux), Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)…