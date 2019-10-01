Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi hem bu karşılaşmaya hem de futbolun temel dinamiklerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. "Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takım ile oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu ile oynuyoruz" vurgusu ile söze başlayan Terim, "Çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok beğendiğim oyuncuları var. Son yıllarda atak yapan bir kulüp olan PSG'yi hepimiz izliyoruz. Saygıyla izliyoruz. Bizim de niyetimiz saygı duymak. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz. Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını hiç inkâr etmedik" sözlerini kullandı.

Tuzağa düşmeyin

"Neymar yok, vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok yazık, büyük avantaj sözlerine Galatasaray taraftarlarının kanmamasını talep ediyorum. Bu çıkan söylemler 'Nasıl yenildiler?' haberinin hazırlayıcısıdır" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kadro derinliği Avrupa'nın en yüksek takımlarından birisi PSG. Çok değerli oyuncuları var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de sürpriz yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun burada olmak güzel bir duygu. Burada olamazsanız PSG veya Real Madrid ile oynayamazsınız zaten" göndermesinde bulunurken, "Derbiden 3 gün sonra böyle bir maça çıkmak kolay değil" hatırlatması yaptı.

Oyunumuz hoş değil

Hoca şöyle devam etti: Bizim güçlü bir oyun planımız var. 2 senedir şampiyon olan takım gibi. Topa çok fazla hakim olan, rakibin de topa daha az hakim olmasını isteyen bir takımız. Takımımın bunları yapacağını biliyorum. Taraftarın şu an bu oyundan hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Galatasaray taraftarının (derbiden dolayı) üzülmesini anlarım. Maçı ben bir daha, bir daha seyrettim. Bizim sonucumuz kötü bana göre. Biz 2 puan kaybetmişiz. Ama benim olduğum yerde seyircilerin karamsar olmasını kabul edemem. Biz nerelerden gelip şampiyon olduk, nerelerden gelip Avrupa şampiyonu olduk. Biz takım halinde birleştiğimiz zaman hele hele taraftarlarımızla birleştiğimiz zaman kıskanılan bir takımız...

Futbol değişti

Terim futbolun değiştiğine de değinerek, "Futbolda artık eskisi gibi modeller, sistemler, dizilişlerin olmadığını görürsünüz. Mesele başka bir boyutta. Oyun içerisinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistem veya oyun anlayışı ile maçı bitirmezsiniz. Son yıllardaki durum budur. Maçı tek bir sistemle izah edemiyorsunuz. Bu takımın performansından bağımsız bir durumdur. Futbol değişiyor arkadaşlar. Futbolun terimleri de değişiyor. Eskiden kullandığımız 4-4-2, 3-5-2 gibi kalıpların hepsi veya birkaçı oyun içerisinde değişiklik gösteriyor. Belki buna karma bir futbol diyebilirsiniz" değerlendirmesi yaptı.

G.Saray efsane

PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, "Galatasaray'ın hikayesini, efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığından, ambiyanstan haberimiz var. İyi maç çıkartmak için bunları unutmamız gerekiyor. Galatasaray'da bunları bizim evimizde yaşayacak" şeklinde konuştu.

BELHANDA: Ortalarım yeterli değil!

Basın toplantısında Younes Belhanda, "PSG topa sahip olmayı seviyor. Bunu engellersek avantaj bize geçer. Çok yeni gelen oyuncumuz var. Sabırlı olmamız gerekiyor" derken, Falcao’nun topla buluşamadığı yönündeki bir soruya da, “Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız” karşılığında bulundu.

SAKATLIĞI YÜZÜNDEN YOK

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile karşılaşacak olan PSG’nin başı sakatlıklarla dertte. Fransız kulübünde cezalı olan Neymar ile birlikte sakatlığı devam eden Edinson Cavani, Draxler, Dagba ve Kehrer de sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Sakatlığı yeni geçen Mbabpe ise kafileye dâhil edildi.

SAKATLIĞI VAR

Cimbom'a PSG maçı öncesi kötü haber. Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina bugünkü karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Lemina, rahatsızlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.