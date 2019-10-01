Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin son yıllardaki en büyük problemi ön libero pozisyonunda görev yapan oyuncuların ofansif anlamda yetersiz kalmalarıydı. Göreve gelen teknik adamlar ellerindeki oyuncuları sahaya sürdüklerinde savunma yapmakla eleştiriliyordu ki, bu konuda en ağır yorumlara maruz kalan isim hiç şüphesiz Aykut Kocaman olmuştu. Bu sezon Emre Belözoğlu transferiyle sorunu kısmen gideren sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo’nun da takıma katılmasıyla âdeta sınıf atladı. Çift yönlü oynayabilen iki yıldıza birden kavuşan teknik direktör Ersun Yanal’ın sambacının takıma adapte olmasıyla rahat etti. Yüzde 92,8 pas isabetiyle takımın en iyisi olan Gustavo, ikili mücadele, kazanılan sahipsiz top ve uzaklaştırılan atak istatistiklerinde de tavan yaptı.

Topu onlara verin

Marsilya’da “Fırtına” olarak anılan Gustavo’ya, Fenerbahçe’de arkadaşları “Örümcek” lakabı takarken Brezilyalı yıldızın takıma katılması kaptan Emre Belözoğlu’nun üzerindeki yükü de önemli ölçüde azalttı. İyi bir uyum yakalayan ikili pas trafiğine daha güçlü hükmetmeye başladı. Bu arada Ersun Yanal tüm takımın üzerine titrediği yıldızlara ayak uydurması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Pas trafiğini hızlandıracak ve ters toplarla rakiplerin dengesini bozacak çok önemli ayaklara sahip olduklarını vurgulayan Yanal “Top ayağınıza geldiğinde beklemeden Emre’yi ya da Luiz’i bulun. Oyuna istediğimiz şekilde yön ve hız vermek açısından bu son derece önemli. İstediğimizi oynamak maçı kazanmak anlamına geliyor” hatırlatmasında bulundu.

KIYMETE BİNDİ

Geçen sezon F.Bahçe’den kopma noktasında gelen Ozan Tufan’ın dönüşü muhteşem oldu. Alanya’da yakaladığı çıkışın ardından sarı-lacivertli formayı yeniden giyen Ozan, Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden. Yanal, ön libero dışında sağ bek ve sağ açıkta da kullandığı Ozan’ın formundan çok memnun.

KAYBOLDULAR

Miha Zajc, Alper Potuk ve Ferdi Kadıoğlu, eksiklere rağmen formadan uzak kaldı. Zajc bu sezon 40 dakika forma giyerken, Alper 24 dakika şans bulabildi. Genç Ferdi ise 91 dakikaya bir gol, bir asist sığdırsa da yeterli olmadı. Yanal, Rodrigues ve Moses’ın yokluğunda bile onları tercih etmedi.