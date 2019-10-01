Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Hazırlık maçları dâhil Beşiktaş’ın başında çıktığı 12 maçta sadece bir galibiyet görebilen Abdullah Avcı kredisini erken tüketti. Trabzonspor maçında alınan 4-1’lik mağlubiyetin yanı sıra sergilenen kötü futbol, tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş’taki geleceğini iyice kararttı. Taraftarların istifaya davet ettiği 56 yaşındaki teknik adam ise şu anda görevden ayrılmayı düşünmüyor. Beşiktaş’ta on iki gün sonra yapılacak olağanüstü seçimli kongreyi bekleyen tecrübeli teknik adam, kendisini göreve getiren Fikret Orman’ın aday olup seçilmesini umuyor. Orman’ın yeniden seçilmesi hâlinde savaşmaya devam edecek olan Avcı, kötü skorların devam etmesi ve yeni yönetimin göreve gelmesi durumunda Beşiktaş’ın önünü açmak için istifayı gündemine alacak.

Kritik iki maç

Fikret Orman’la yaptığı görüşmeler çerçevesinde kendisine bu şekilde bir yol haritası çizen Abdullah Avcı seçim gününe kadar Beşiktaş’ın başında iki maça daha çıkacak. İlk olarak perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton sınavı verecek olan Avcı, pazar günü ise lig lideri Alanyaspor karşısında galibiyet arayacak. Tecrübeli çalıştırıcı bu maçlarda elde edilecek başarılı sonuçlarla biraz olsun kendisine kredi açmayı hedefliyor. Abdullah Avcı, Trabzonspor maçı sonrası basın mensuplarının “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna “Beşiktaş’ta bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Geçmiş dönemlerde de Beşiktaş zor durumlarda kafasını kaldırmıştır. Bu defa da öyle olacaktır” şeklinde cevaplamıştı.

Adalı aday oluyor

Fikret Orman'ın istifasının yankılarının sürdüğü siyah-beyazlı camiada dün flaş bir gelişme yaşandı. Her ne kadar Orman'ın aday olup olmayacağı henüz netlik kazanmasa da, ikinci başkan Serdar Adalı'nın açıklaması ilk ihtimali hayli zayıflattı. Adalı, “Beşiktaş'a başkanlık adaylığımın Sayın Başkan'ın adaylık kararıyla bir alakası yok. Her iki kararına da saygı duyarım. Burada önemli olan Beşiktaş'a faydalı olup olmayacağımdır. Beşiktaş'a faydalı olacağıma inandığım anda adaylığımı açıklayacağım. Beşiktaş başkanlığı benim için büyük bir gururdur. Kulübümüz için hayırlısı olsun" diyerek camiaya mesaj verdi.

İNGİLİZLER KORKUYOR

Wolverhampton kaptanı Conor Coady, Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz stoper “İstanbul’da bizi düşmanca bir atmosfer bekliyor. Bunu hem soyunma odasında hem de Watford ile oynadığımız son maçtan önce kendi aramızda konuştuk” dedi.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci grup maçında perşembe akşamı İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ın bu maçının hakemi belli oldu. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı Avusturyalı hakem Harald Lechner’in yöneteceği açıklandı.

LİGİN EN KÖTÜSÜ

Ligde kalesinde 12 gol gören ve son sıradaki G.Birliği’yle ligin en fazla gol yiyen ekibi olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında da Bratislava’ya 4-2 mağlup olmuştu. Toplam 7 karşılaşmada kalesinden 16 defa topu çıkaran siyah-beyazlılar, maç başına yediği 2,28 golle dikkat çekti.