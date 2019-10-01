Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı:

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Hukuk Müşavirliği'nce 01.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ERDEM KEMALOĞLU'nun 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu SILVIU LUNG'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 30.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- OSMANLISPOR FK'nın 29.09.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Başkanı SERVET YENİTÜRK'ün aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 01.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TOLGA DOĞANTEZ'in 29.09.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-UŞAK SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- PENDİKSPOR Kulübü masörü FATİH KARAÇAYIR'ın 29.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 29.09.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin 29.09.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- YENİ ORDUSPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- ERZİNSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi SÜLEYMAN BALTACI'nın 29.09.2019 tarihinde oynanan ERZİNSPOR A.Ş.-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- Cİ GROUP BUCA Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan Cİ GROUP BUCA-68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- CİZRESPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

CİZRESPOR Kulübü antrenörü FATİH AZAK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ELAZIĞ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ARİF ŞAHİN'in 29.09.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 29.09.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.