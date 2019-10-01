Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal, istedikleri oyun sistemini tam oturtamadıklarını belirterek, "Trabzon takımı Avrupa kupasında ve Türkiye Lig'indeki hedefleri belli ama bizim de geçen haftaki mağlubiyetimizden dolayı bunu nasıl telefi edeceğiz diye oyuncularımızla bir toplantı yaptık. Tekrardan bir dönüş maçımız olabilir bu Karadeniz derbisi. Biz kendi evimizde taraftarımız önünde burada taraftarlarımıza camiamıza yakışır bir şekilde maça çıkacağız ve buradan inşallah hep birlikte taraftarımızın, medyamızın, sizlerinde desteği ile bize vereceğiniz moral ile sahada futbolcularım bizler teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp bu maçtan güzel sonuçlarla ayrılıp maçımızı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"İlk 6 haftada iki üç puanımız daha olmasını bekliyorduk"

" Lig'in genel değerlendirmesine bakarsak bana göre hala bir çok takımın sıkıntıları var" diyen Kartal, "Biz ilk 6 haftada iki üç puanımız daha olmasını bekliyorduk. Sekiz puan değilde on on bir puan olabilirdi olmadı. Bu bizim bir kaybımız. Lig'in genel değerlendirmesine bakarsak bana göre hala bir çok takımın sıkıntıları var birçok takımın içerisinde de bireysel anlamda da bazı oyuncular hala beklentilerin altında kaldı. Oyun sistemini daha tam oturtamadık. Bu da yavaş yavaş olacak zamanla olacak birden bire olmuyor. Bugün siz de görüyorsunuz Beşiktaş, Galatasaray bunlar şampiyonluğa oynayan takımlar. Başakşehir bizi yendi hala aynı puandayız. O kadar güçlü kadrosu olmasına rağmen bu sene ilave edilen oyuncular aralarına katılmasına rağmen bizi yendiler tamam ama hala sekizer puandayız herkesin kendisine göre sıkıntısı var doğru söylemek gerekirse bizde daha tam anlamıyla oyun planımızı oturtamadık ama zamanla oturtacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.