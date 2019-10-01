Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Ramil Guliyev 5'inci oldu
01.10.2019 - 22:49 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre finalinde milli atlet Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5'inci oldu.
Etiketler : Ramil Guliyev,
653732 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653732.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
6
3
2
1
0
11
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
6
1
3
2
-3
6
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe - Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa - Konyaspor
05.10.2019 17:30
Göztepe - Kayserispor
05.10.2019 20:00
Gençlerbirliği - Galatasaray
06.10.2019 14:00
Sivasspor - Ankaragücü
06.10.2019 16:30
Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
6
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
7
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
8
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
9
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
10
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
11
Altay
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
Altay - Bursaspor
05.10.2019 14:00
Giresunspor - Akhisarspor
05.10.2019 16:30
Eskişehirspor - Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor - Keçiörengücü
05.10.2019 19:00
Balikesirspor - Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor - Adanaspor
06.10.2019 16:30
Osmanlispor - Hatayspor
06.10.2019 16:30
Erzurumspor - Altinordu
06.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Menemenspor