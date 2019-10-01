Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında Fransız devi PSG'yi sahasında ağırladı. Sarı Kırmızılı kulüp sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Temislcimiz iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen buldupu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldı. Grubun bir diğer maçında ise Real Madrid, Club Brugge ile sahasında 2-2 berabere kalınca gruptaki hesaplar tamamen değişti.

A Grubu puan durumu

1- PSG - 6 puan

2- Club Brugge - 2 puan

3- GALATASARAY - 1 puan

4- Real Madrid - 1 puan

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid