Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında Fransız devi PSG'yi sahasında ağırladı. Sarı Kırmızılı kulüp sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Temislcimiz iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen buldupu pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlup ayrılmak zorunda kaldı. Grubun bir diğer maçında ise Real Madrid, Club Brugge ile sahasında 2-2 berabere kalınca gruptaki hesaplar tamamen değişti.
A Grubu puan durumu
1- PSG - 6 puan
2- Club Brugge - 2 puan
3- GALATASARAY - 1 puan
4- Real Madrid - 1 puan
Galatasaray'ın şampiyonlar ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid