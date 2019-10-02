Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek. Bu sene “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla 16 ülkeden katılımcılar yer alacak. Organizasyonda 16 ülkenin geleneksel mutfağından 50’nin üzerinden yemek, katılımcıların beğenisine sunulacak. On iki ananevi spor dalı vatandaşlarla buluşacak. Çocuklar, geleneksel oyunlarını oynama şansı bulacak. Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve bir milyon 200 bin de ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.