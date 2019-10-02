Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’tan İtalya’ya giden Jose Sosa için kim derdi ki Türkiye’ye geri dönecek ve Trabzonspor’da mutlu bir hayat sürecek! Ve kaptanlık görevine getirilip mukavelesinin bitmesine sayılı günler kala anlaşmaya hazır olduğunu söyleyecek. İşte bunların hepsi şu anda yaşanan durumun özeti... Onur Kavrak ve Burak Yılmaz gibi isimlerle yaşanan olayların ardından Ahmet Ağaoğlu yönetiminin takımın sorumluluğunu verdiği Arjantinli oyuncu kaptanlık pazubendini öyle bir taşıdı ki bu tabelaya da yansıdı. Jose Sosa’lı Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmeden takım hüviyetine büründü.

Beş maçta yoktu, arandı

Geçen sezonun 12. haftasında Yeni Malatyaspor’a 5-0 yenilen Karadeniz ekibi o süreçte Jose Sosa’yı kaptan yapmıştı. Karadeniz ekibi, Sosa’nın takım kaptanlığında sezonu 63 puanla 4. sırada tamamladı, Avrupa kupası biletini aldı ve son 8 sezonun en başarılı performansını elde etti. Kaptan Sosa’lı takım 23 lig maçında (14 galibiyet, 7 beraberlik) sadece 2 mağlubiyet gördü. Ancak Josa’nın yokluğunda problemler yaşandı. Tangocunun sakatlığı sebebiyle olmadığı 5 maçta, iki galibiyet, iki yenilgi ve bir beraberlik vardı.

Vazgeçilmez

Yaşı 34 ama o yine takımın en çok koşan mücadele veren liderlerinden. Sosa, Uğurcan, Pereira, Novak ile beraber Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki toplam 11 maçta 990 dakika görev yaptı ve takımın vazgeçilmez dört oyuncusundan biri oldu. Hele de Yusuf Yazıcı’nın ayrılığı sonrası alternatifsiz kalan Ünal Karaman kaleciden önce Sosa’yı yazar oldu.