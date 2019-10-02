Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve altı hafta sonunda dokuz puanda kalan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı ilk maçta PSG'ye boyun eğdi: 0-1. Ligde 4-3-3 ile aradığını bulamayan sarı-kırmızılı takım güçlü Fransız ekibine karşı maça çift forvetle çıkarken, asıl sürpriz Fatih Terim'in Donk'u üçüncü stoper olarak oynatması oldu. Galatasaraylı taraftarların büyük desteği önünde oynanan maça iyi başlayan PSG 11. dakikada gole çok yaklaştı. Sağ bekten gelerek atağa katılan Meunier'in pasında topla buluşan Di Maria'nın şutunda Muslera gole izin vermedi. 15'te Belhanda'nın orta alanda kaptırdığı top temsilcimizin kalesinde tehlikeye dönüşürken, Muslera'dan seken topu tamamlayan Sarabia'nın vuruşu çerçeveyi bulmadı. 18'de uzun paslaşmaların sonucunda rakip yarı alana yerleşen Fatih Terim'in takımında Seri'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıkınca ilk yarı golsüz sona erdi: 0-0.

Lider döndüler

İkinci yarının hemen başında Seri'nin frikiği taraftarları heyecanlandırdı. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Navas kalesini gole kapadı. 51'de Luyindama'nın hatasıyla golle burun buruna gelen Di Maria yakın mesafeden vurdu ama açıyı iyi kapatan Muslera bir kez daha kalesinde devleşti. Bu pozisyonun hemen ardından savunmanın arkasına iyi sarkan Sarabia müsait pozisyondaki Icardi'yi gördü, Arjantinli oyuncu boş kaleye sadece dokunarak PSG kariyerindeki ilk golüne imza attı: 0-1. 60'tan sonra Feghouli ve Andone'yi oyuna dahil ederek hücum hattını hareketlendirmek isteyen Galatasaray 69'da Falcao'nun frikiğiyle gole yaklaşsa da bu şut üstten auta çıktı. 76'da oyuna sonradan dahil olan Mbappe ve Moting'in paslaşması konuk takımı pozisyona soksa da Muslera yine başarılıydı. Karşılaşma PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.