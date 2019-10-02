Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dün Samandıra’da basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Ersun Hoca, ligin başında verdiği sözü yineledi: Şampiyon olacağız. Yarış için konuşmanın erken olacağını belirten tecrübeli teknik adam, buna rağmen “Sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız” demekten kaçınmadı. Galatasaray maçı için “Gürültüsüz patırtısız bir derbi geçti” yorumu yapan Yanal “Tek sıkıntı yoldaki trafikti. Bunun dışında ne küfür edildi ne bir şey atıldı. Galibiyeti kaçırdığımız bir mücadeleydi. 0-0 değil de başka bir skor olsa herkes farklı konuşurdu” açıklamasında bulundu.

Hakemlere güveniyorum

Ersun Yanal’ın sezonun tek mağlubiyeti olan Alanya karşılaşmasıyla ilgili yorumu ise “Kaza yaptık” oldu. “Hata ve kaza farklı şeylerdir. Jailson’un yaptığı hata değil kazaydı” diyen Yanal, hakemlere güvendiğinin altını çizdi ve “Ben hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, sonra dört tane önemli maça verdiler” derken “Cüneyt Hoca maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Bu çok önemli. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum” dedi.

OZAN FARKI

Alanya’da küllerinden doğan Ozan Tufan için Ersun Yanal, Sergen Yalçın’a teşekkür etti. “Sergen Hoca, Ozan’a inanılmaz bir disiplin getirdi” diyen Yanal “Ozan, Alanya’da toparlandı. Şimdi Emre kendisine ağabeylik yapıyor. Ağabeylik bu işte çok önemli” ifadesinde bulundu.

MİLLÎ BEKLENTİ

F.Bahçe Teknik DirektörüErsun Yanal, yaklaşık bir senelik bir sakatlığın ardından sahalara dönen Tolga Ciğerci’nin hakkını teslim etti. Ersun Yanal “Bu tür sakatlıklardan sonra geri dönebilen oyuncu sayısı çok az. Ama o iğne ile kuyu kazdı. Çok sabretti. İnşallah Millî Takım’a da çağrılır” diyerek oyuncusunu methetti.

Muriç itirafı

Transfer döneminde G.Saray’la F.Bahçe arasında yarışa sebep olan Vedat Muriç’le ilgili Ersun Yanal’dan itiraf geldi. Kosovalı golcüyü devre arasında takıma katmak istediklerini belirten Yanal, “Maalesef o zaman gerçekleşmedi” dedi.