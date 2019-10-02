Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Fikret Orman geçtiğimiz hafta görevi bırakma kararı almış ancak son yapılan yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin baskısı üzerine istifa etmekten vazgeçmişti. Orman’ın 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli kongrede yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken camianın önemli isimlerinden Rahmi Koç devreye girdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un babası olan ve Beşiktaşlı olduğu bilinen Koç, mevcut başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Stat yapımında Orman’a destek veren Rahmi Koç’un yapılan görüşmede “Bu şekilde bırakmamalısın. Bir kez daha düşün ve başkanlık için yeniden adaylığını koy. Daha yapacağın işler var. O işleri yarım bırakma. Her şey yoluna girecektir” dediği öğrenildi.

Orman düşünecek

Konuyu düşündüğünü belirten Fikret Orman’ın ilerleyen günlerde karar vereceğini Rahmi Koç’a ilettiği belirtildi. Kulislerde ise Orman’ın yoğun ısrarlar üzerine adaylığını açıklayacağı konuşuluyor. Öte yandan İkinci Başkan Serdal Adalı’nın, Fikret Orman’ın listesinde olmak istemediğini açıklaması ve “Faydalı olacağıma inanırsam aday olurum” demesi üzerine Ahmet Nur Çebi ismi bir defa daha gündeme geldi. Daha önce “Fikret Orman yarışa girerse aday olmam” diyen Çebi’nin, Orman’ın yeni listesinde ikinci başkanlığa getirilmesi için çaba harcanıyor. Ancak Çebi’nin adaylık hazırlığı yaptığı bilinen bir gerçek. Aday olması beklenen bir diğer isim olan İsmail Ünal’ın ise imza toplamaya başladığı öğrenildi. Ünal daha önce kulüpte genel sekreterlik görevini yürütmüştü.

Kongre bize yakışsın

Görevi bırakma kararı aldıktan sonra sessizliğe bürünen Fikret Orman, seçim hakkında Beşiktaş Dergisi’nden camiaya seslendi. Yeniden aday olacağı konuşulan Orman “Yedi buçuk yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim ve Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaş’ımıza yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.