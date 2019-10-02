Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona inter şifresiz izle, Barcelona inter hangi kanalda, Barcelona inter canlı izleme linki, Barcelona inter canlı skor gibi konular, akşamın heyecanla beklenen maçına dair araştırılanlar oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki dev ekip saat 22.00'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma hangi kanallardan yayınlanacak, Barcelona inter canlı izle, şifresiz izle gibi merak edilenler sizlerle...

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BARCELONA İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Inter maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Camp Nou'da 99 bin taraftarın önünde oynanacak müsabakada Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Barcelona-Inter maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı takip edebilir, ücretli üyelik karşığılında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11’LER

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Firpo, De Jong, Busquets, Arthur, Perez, Suarez, Griezmann.

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Godin, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lukaku, Martinez.

2 Ekim Çarşamba diğer maç programları şu şekilde:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)