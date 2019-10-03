Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de 2019-2020 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Euroleague’de bu sezon Türkiye’yi temsil edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ilk hafta İspanyol ekipleriyle mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, bugün 22.00’de deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelirken, Anadolu Efes ise yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Barcelona’yı misafir edecek. İspanya’ya eksik giden Kanarya bugünkü karşılaşmada Jan Vesely, Joffrey Lauvergne, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı ve Egehan Arna’dan yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte ise Jaycee Caroll, forma giyemeyecek.

Geçen yılın rövanşı

Bir diğer Türk ekibi Anadolu Efes ise yarın transfer döneminin dikkat çeken takımı Barcelona’yı misafir edecek. İspanya ekibi, yaz transfer döneminde Avrupa’da büyük yankı uyandıran transferlere imza attı. Barcelona Nikola Mirotic, Malcolm Delaney, Alex Abrines, Cory Higgins ve Brandon Davies’i kadrosuna katarak adından sıkça söz ettirdi. Anadolu Efes-Barcelona karşılaşması, geçtiğimiz sene oynanan çeyrek final eşleşmesinin de rövanşı olacak. Anadolu Efes, o eşleşmede rakibini 3-2 mağlup ederek Final-Four’a yükselme başarısı göstermişti.

Takım sayısı 18’e çıktı

Euroleague yönetimi bu sezon 16 olan takım sayısını 18’e yükseltti. ASVEL ve Zenit, davetiye ile bu sezon ligde yer alırken, Valencia Eurocup şampiyonu kontenjanıyla, Kızılyıldız ise Adriyatik Ligi şampiyonluğunu kazanarak ligde mücadele etme hakkını elde etti.