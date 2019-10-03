Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Alanya maçında kural hatasına yönelik talebine TFF’den menfi cevap gelmesi Samandıra’da mevzu edilmedi. Sezon başından beri “Bizim tek gündemimiz var, o da şampiyonluk. İşimiz futbol ve her zaman saha içinde kalacağız” diyen teknik direktör Ersun Yanal’ın bu ifadelerinin boş olmadığı bir defa daha net olarak görüldü. Ne teknik heyet ne de futbolcular arasından TFF kararına dair tek bir kelam bile konuşulmazken tek motivasyon Antalyaspor karşılaşmasıydı. Yanal, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı sohbette de bu konunun altını çizmiş ve şampiyonluk hedefine dikkat çekmişti. Oyuncularından geriye dönüp bakmamalarını isteyen tecrübeli teknik adam, her toplantıda “Biz kendi işimize bakacağız. Kimin ne yaptığıyla değil, kendi yaptıklarımızla ilgileneceğiz” vurgusu yapıyor.

Bizim hedefimiz belli

Takımın ağabeyi Emre Belözoğlu da bu konuda Ersun Hoca’nın en büyük yardımcısı. Kariyeri boyunca birçok zafer yaşamış olan kaptan, tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaşarak oluşan birliğin ve motivasyonun korunmasında büyük rol oynuyor. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları sohbetler de tamamen “Nasıl daha iyi oluruz?” adına gerçekleşiyor. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışırken, teknik heyet de hazırladıkları görsel analizler ve ekstra çalışma programlarıyla oyuncuların eksiklerini en kısa sürede gidermeye gayret ediyor. Bu arada özel programların da takım performansına katkısı büyük. Emre, Dirar, Gustavo ve Kruse gibi tecrübeli isimlerin önderlik ettiği oyuncular idmanların dışında düzenli olarak özel ekstra çalışmalar yapıyor. Çalışmalardan son derece memnun olan teknik direktör Ersun Yanal, bu ruhun kendilerini şampiyonluğa taşıyacağına inanıyor.

VİTES ARTIRDI

Forma şansı bulduğu ilk maçta yaptığı kritik hatayla eleştiri toplayan Adil Rami ilk on bir umudunu koruyor. Zanka-Jailson ikilisinin arkasında kalan tecrübeli stoper Ersun Yanal’ın gözüne girmek için sıkı bir çaba içinde. Rami’nin hedefi millî arada eksiklerini giderip formayı kapmak.

TAM SEKİZ AY SONRA

Fenerbahçe’nin geçen sezon idmanda sakatlanan kalecisi Erten Aksu yaklaşık sekiz ay sonra topla çalışmalara başladı. Sol diz ön çapraz bağları kopan 25 yaşındaki Erten’in sezon sonunda bitecek sözleşmesi oyuncu sakatlığı döneminde sıkıntı yaşamasın diye yönetim tarafından uzatılmıştı.

TAKIM ARAYIŞI

Kadro dışı kalan Mehmet Ekici’nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Sadık da kendilerine takım bakmaya başladı. Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği oyuncular forma umudunu kaybederken kariyerlerini devam ettirebilmek için devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor.

Antalya’ya bileniyorlar

Millî araya lider girme hedefindeki Fenerbahçe, Antalya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla günü noktaladı. İdmanda özel program uygulanan Rodrigues ve Moses ile tedavisini tamamlamak üzere ABD’ye giden Hasan Ali yer almadı.

Tahkim’e gideceğiz

TFF Yönetim Kurulu’nun Alanyaspor maçında kural hatası olmadığı yönündeki kararı Fenerbahçe’yi tatmin etmedi. Başvurunun reddini kabul etmeyen sarı-lacivertliler, konuyu Tahkim Kuruluna taşıyacaklarını açıkladı. TFF’nin kararına haklı hukuki gerekçelerle itiraz ettiklerini vurgulayan Fenerbahçe Yönetimi, ilgili birimlerden MHK görüşünü, MHK görüşüne esas alındığı belirtilen IFAB görüşünü ve bu görüşün istenmesi amacıyla yapılan tüm yazışmaları ayrıca TFF Yönetim Kurulunun bu yöndeki kararının ilgili sayfasının suretini talep ettiğini bildirdi. Sarı-lacivertliler “Bu taleplerimizin karşılanması ile adil bir yargılama ve güçlü bir savunma gerçekleştirilebileceği ortadadır. Talep ettiğimiz belgelerin incelenmesi sonrasında detaylı başvurumuz yapılacaktır. Başvurumuzun haklılığı konusunda kulübümüzün görüş ve güveni tam olup süreç sonuna kadar en etkin biçimde takip edilecektir” açıklamasında bulundu.

Rehavete kapılmayın

F.Bahçe olarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Ali Koç “Rehavete kapılmadan yola devam edeceklerini söyledi. Başkan, Fenerbahçe Dergisi için kaleme aldığı makalede “Sezon uzun soluklu bir maraton. Her maçı ayrı bir final gibi görerek, kararlı bir şekilde bu yürüyüşümüze omuz omuza devam edeceğiz. Camia olarak sadece hedefimize odaklanmak zorundayız” ifadesinde bulundu.