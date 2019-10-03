Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak kadro dışı kalan Mehmet Ekici’nin yanı sıra Miha Zajc, Serdar Aziz ve Sadık da kendilerine takım bakmaya başladı. Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği oyuncular forma umudunu kaybederken kariyerlerini devam ettirebilmek için devre arasında ayrılmaya hazırlanıyor.

Antalya’ya bileniyorlar

Millî araya lider girme hedefindeki Fenerbahçe, Antalya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla günü noktaladı. İdmanda özel program uygulanan Rodrigues ve Moses ile tedavisini tamamlamak üzere ABD’ye giden Hasan Ali yer almadı.