Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakiplerinin ekonomik olarak çok zorlu bir süreçten geçtiği dönemde belki de tarihinin en kaliteli kadrosunu kurdu Galatasaray... Son iki sezondaki şampiyonluk motivasyonu ve alınan oyuncuların kumaşına bakıldığında sarı-kırmızılılar kâğıt üzerinde “uzak ara” görünüyordu ama sahada öyle olmadı. Ligde geride kalan altı haftada liderin 5 puan gerisine düşen Aslan’dan Şampiyonlar Ligi’nde beklenti yüksekti. C. Brugge deplasmanında alınan bir puan çok değerliydi. Ve önceki gün rakip PSG’ydi. Evet Neymar ve Cavani gibi yıldızları yoktu, Mbappé de yedekti. Galatasaray adına çok önemli bir test ve geri dönüş mücadelesiydi bu. Peki ne umuldu ne bulundu ve ne sonuç çıkarıldı?

İyi ki Muslera var

İlk on beş dakikalık dilimde kalede üç net pozisyon verildi ama kalede Muslera gibi bir eldiven vardı. Rakibin biraz önde baskısıyla Marcao klasik hatalarını tekrarladı. Kanatlar (Mariano ve Nagatomo) açılmadı ama diri olan, sorumluluk olan ve topa giren iki isim vardı orta alanda. Onlar da yeni transferler Seri ile Nzonzi’ydi. İki isim Cimbom’un üç pası bir arada yapamadığı dönemde üç-dört pas yapmak suretiyle topu ileri taşıyıp ateşi sönen taraftarı statta tuttu. Belhanda maskeli de maskesiz de eski Belhanda değildi. Top bir türlü ileri taşınmıyor, kanatlar çalışmıyor, kariyerinde PSG’ye karşı (9 maçta) sadece bir golü olan Falcao ikiyi bulamıyordu.

Tek organize atak

Savunmanın defosu arkaya atılan toplarla bir defa daha Aslan’ın gözünün içine sokulurken Luyindama eski maçlara göre daha diri ve iyiydi. Adamını kaçırmadı mı? Kaçırdı ama kiminde telafi etti kiminde ise arkasında Muslera gibi gününde olan bir kalite vardı. Seri ve Nzonzi uyumu gol umudunu artırsa da topu orta alandan ileri taşımada ciddi sıkıntılar yaşandı. Müsabaka boyunca 10 numara eksikliği fazlasıyla hissedilirken sağdan da soldan da Falcao’nun istediği toplar gelmedi. Galatasaray’ın ilk yarı organize şekilde gelişen ve Seri’nin vuruşuyla auta çıkan pozisyonu dışında PSG’yi pek de rahatsız ettiği söylenemezdi. Ancak gelin görün ki, Terim’in sözleri de taraftarın duruşu da dikkat çekici ve motive ediciydi.

Mücadeleye özlem

Geçmiş dönemlerinde Avrupa devlerine kafa tutmuş olan, hücum anlayışından bugüne kadar fazla taviz vermeyen Fatih Terim “Son çeyreği saymazsak bugüne kadar oynadığımız en iyi oyun diyebilirim. Belki günü kaybettik ama bence önümüzdeki günleri kazandık” dedi. Tribünleri dolduran ve 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyen, rakip üzerinde baskı kurmaya çalışan sarı-kırmızılı taraftarın da bitiş düdüğü sonrası tavrı “beğeni” yönündeydi. Galatasaray takımı, galipmiş gibi bir görüntü verildi. Takım ayakta alkışlandı. Taraftarın tepkisi, oyuna değil ama bu sezon geride kalan yedi resmî maçta görülmeyen ve hasret kalınan mücadele gücüneydi.

PSG’ye kafa tuttular

Jean-Pierre Papin, Aslan’a hayran kaldı. Fransızların efsane ismi, maçı değerlendirirken “Galatasaray’ı tahminimden çok daha iyi buldum. Kısa paslaşmada Nzonzi harikaydı. Uzun süredir PSG’ye karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim. Nzonzi ve arkadaşları PSG’ye kafa tuttu” ifadesini kullandı.

FATİH TERİM’İN HESABI: Böyle oynayın kaybedin!

PSG karşısındaki mücadeleden memnun olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim “Böyle oynayın kaybedin” yaklaşımını işaret ederek Fransız ekibinin grupta favori olduğunu söyledi. Gruptaki Real Madrid maçının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Fatih Hoca “Birer puanlı iki takım olarak kendi sahamızda oynayacağız. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Kimseden korkmadan, çekinmeden oynamayı prensip edinmiş takımız ve böyle de devam edeceğiz” diye konuştu.

Hayal kırıklığı

Aslan’da PSG maçı ilerisi adına umut verici olarak görülürken Fransızlar maçı ve kayıp yıldızları değerlendirdi. France Football, Falcao, Belhanda ve Babel’i maçın en etkisiz oyuncuları olarak gördü. Yorumda “Galatasaray’ın beşli defans sistemi ve PSG’nin dominant oyun yapısı, Falcao’yu oyuna sokamadı. Kolombiyalı, ferdî olarak da etkili olamadı. Sadece 58. dakikada Babel’e çıkardığı bir pas var, o kadar. Babel, takım arkadaşlarını unuttu. Müsait pozisyonlarda arkadaşlarını göremedi. Belhanda ise Montpellier ve Nice zamanından çok uzakta göründü. Birkaç pası dışında onun için unutulması gereken bir geceydi” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Ligi bile zor olabilir

Rakibimiz Real Madrid’de durumlar iyi değil. Sahasında C. Brugge ile 2-2 berabere kalan ve bir puanı bulunan İspanyol ekibi için Marca gazetesi “Real Madrid için ilk final maçı, 22 Ekim’de deplasmanda Galatasaray’a karşı olacak. Dördüncü haftada ise Türk takımı Bernabeu’ya gelecek. Real Madrid, bu iki maçta altı puan almanın yollarını arayacak” diye yazdı. As gazetesi de “Real Madrid, başını belaya soktu. Eğer 22 Ekim’de Galatasaray’a karşı kazanamazsa gruptan çıkması tehlikeye girecek. Avrupa Ligi bile zor olabilir” yorumunda bulundu.

Kabine değişimi

Galatasaray’ın PSG ile yaptığı maçta Fatih Terim yeni bir anlayış sergiledi. Marcao ve Luyindama ikilisine takviye kuvvet olarak Donk’u da ekledi. Amaç müdafaayı güçlü tutmak ve PSG gibi bir rakibe fazla pozisyon vermemek, geniş alan bırakmamaktı. Her ne kadar rakibe çok pozisyon verilse de Donk, yerinde müdahaleleri ve geriden oyun kurma hususunda becerikliydi. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, bu hamlesiyle alternatifsiz görünen Marcao ve Luyindama’ya “Vazgeçilmez değilsiniz” mesajı da verdi.

BELHANDA’YA GÖRE KALİTEMİZİ GÖSTERDİK

Maça maskeyle başlayan Belhanda, PSG’ye karşı fazla pozisyona girmeseler de kalitelerini gösterdiklerini söyledi. Fransız basınına konuşan Faslı “PSG, bize karşı istediklerini yapamadı. Onlara nasıl pres yapmamız gerektiğini biliyorduk ve oynama şansı tanımadık” dedi.

SOSYAL MESAJ YOK

Önce sahada futbolunu oynayan ardından da sosyal medyada etkileşimde bulunan Babel, PSG maçı sonrası Instagram hesabını kapattı. Genellikle maç öne ve arkası olayları sosyal medya hesabından paylaşan Hollandalı oyuncunun bu tavrı şaşkınlıkla karşılandı.

NAGATOMO ETKİSİZ

Yabancı kontenjanı sebebiyle lisans çıkarılmayan Linnes fazlasıyla aranıyor. Teknik ekip geçen sezon ciğerleri sönen ve sonra takıma dönen Nagatomo’yu kadroda tutarken tribüne gönderilen Norveçlinin enerjisi ve iki yönlü (hücum-savunma) oyunu özlenir oldu.

PAS İSABETİNDE TAKIMIN LİDERİ

PSG karşısında maçın adamı olan Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michaël Seri, 68 pasta yüzde 93 isabet sağladı. Orta alanda Nzonzi ile iyi bir ikili oluşturan ve kalitesini gösteren Fildişi Sahilli oyuncu, yedi ikili mücadele kazandı ve iki de kaybetti.