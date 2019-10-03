Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugünkü Wolverhampton maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. İlk maçta (Slovan Bratislava 2-4) iyi sonuç alamadıklarını hatırlatan Avcı, "Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor. Yarın (bugün) da bu fırsatlardan biri. Önümüze daha sağlıklı bakma adına bu fırsat. Beşiktaşlı taraftarların desteğiyle iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz" derken, "Alacağımız bir galibiyetle enerjinin tekrar yukarıya çıkması sağlanacaktır. Sancılı bir süreç ama oyuncu grubuna inanıyorum. Buna cevap vereceklerini düşünüyorum ” vurgusu yaptı.

Orman sürprizi!

Abdullah Hoca, "Performansı kendimiz de sorguluyoruz. Takım oyunu üzerinden de sorguluyoruz. Hiç memnun olmadığımız durumlar var. Savunma yaparken de hücum yaparken de savunma güvenliği vardır. 14 gol olmaz" serzenişinde bulundu. Toplantıya katılan Atiba Hutchinson da, "Oyuncular olarak aramızda takımın durumunu konuşuyoruz, idmanlarda sıkı çalışıyoruz. Yarın (bugün) alacağımız bir galibiyet bizim için kıvılcım olacak" sözlerini kullandı. Bu arada Beşiktaş Kulübü'ndeki başkanlık sürecini tamamladığını açıklayan ve yeni seçimin yolunu açan Fikret Orman da sürpriz bir şekilde basın toplantısına katıldı.