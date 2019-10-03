Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Burak Yılmaz, yeni sezon öncesinde Avusturya’da Udinese’yle yapılan hazırlık maçında sakatlık yaşamıştı. Sağ ayağındaki sorun sebebiyle takıma Başakşehir mücadelesiyle geri dönüş yapan Burak, bu müsabakada takımına 1 puanı getiren isim olmuştu. Bu maçın ardından Trabzonspor karşısında da görev yapan tecrübeli oyuncu, bu kez suskun kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda çıktığı Bratislava mücadelesinde forma giyemeyen Burak, Avrupa’ya bu akşam geri dönecek. 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Wolves’la oynanacak zorlu oyunda takımın gol yükünü sırtlayacak.

Hocasıyla görüştü

Abdullah Avcı’nın yeni sistemine ayak uydurmaya çalışan ‘Kral’ lakaplı futbolcu, takım arkadaşlarından maç boyunca alacağı destekle İngiliz ekibi karşısında takımına 3 puanı getiren isim olmayı hedefliyor. Dev mücadele öncesinde oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Abdullah Avcı’nın, başarılı isme kendisine duyduğu güveni aktardığı bildirildi. (Fanatik)