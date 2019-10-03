Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı. Aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı, Süper Lig takımının da rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım yer alıyor.

Kupada 4. tur tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İşte kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

Gaziantep FK - Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor

Kırklarelispor - Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor

Payasspor - Manisaspor

İstiklal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa

Çankırıspor - Çaykur Rizespor

Adanaspor - Diyarbekirspor

Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare

Altay - Görelespor

Altınordu - Amedspor

Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Vanspor - Sancaktepe

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

Niğde Anadolu FK - Antalyaspor

Yukatel Denizlispor - İçel İdman Yurdu

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

BB Erzurumspor - Bodrum Bld. Bodrumspor

Karaca Belediyespor - Tuzlaspor

Gümüşhanespor - Samsunspor

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe