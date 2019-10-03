Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GSP Romania'da yayınlanan haberde bir televizyon programına konuk olan Mircea Lucescu şu ifadeleri kullandı:

"Bükreş'te, Türkiye'ye gitmeye karar verdiğim gün önce Galatasaray Başkanı bana geldi. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim ve Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım. O zaman reddettim. Bir yerde teknik direktörlük koltuğu da boş değildi. Bana yer açmak için mevcut teknik direktörün kovulmasını istemedim.

''İlk yılımda bunu pek başaramadım''

Türkiye'ye imza attığımda benden istenen şey takımı gençleştirmekti. İlk yılımda bunu pek başaramadım. Her şeye rağmen 32 olan yaş ortalamasını 24,5'a çekmeyi başardım.''