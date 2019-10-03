Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında bugün İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.
Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İlk maçını Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden temsilcimiz, gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken bir maça çıkacak.
Kritik mücadele öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların en büyük gol silahı olan deneyimli yıldız, kritik maçın kadrosunda yer almadı.