Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk ediyor. Vodafone Stadyumu'nda 19.55'te başlayan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Beşiktaş - Wolverhampton
1' Karşılaşmaya temsilcimiz Beşiktaş başladı.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın
Wolves 11'i: Rui Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto