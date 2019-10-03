Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD 2. Ligi ekiplerinden Bold FC'de forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti. Oyuncunun kalp krizinden dolayı hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Promise, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.