ABD 2. Ligi ekiplerinden Bold FC'de forma giyen 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti. Oyuncunun kalp krizinden dolayı hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Promise, Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Karabükspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.
Isaac Promise hayatını kaybetti
03.10.2019 - 20:30 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de birçok kulüpte de forma giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Isaac Promise,
654145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654145.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
6
3
2
1
0
11
4
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
5
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
6
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
8
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
9
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
13
Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
6
1
3
2
-3
6
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe - Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa - Konyaspor
05.10.2019 17:30
Göztepe - Kayserispor
05.10.2019 20:00
Gençlerbirliği - Galatasaray
06.10.2019 14:00
Sivasspor - Ankaragücü
06.10.2019 16:30
Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
6
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
7
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
8
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
9
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
10
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
11
Altay
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
6
0
2
4
-8
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
Altay - Bursaspor
05.10.2019 14:00
Giresunspor - Akhisarspor
05.10.2019 16:30
Eskişehirspor - Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor - Keçiörengücü
05.10.2019 19:00
Balikesirspor - Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor - Adanaspor
06.10.2019 16:30
Osmanlispor - Hatayspor
06.10.2019 16:30
Erzurumspor - Altinordu
06.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Menemenspor