Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun ikinci haftası, A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 22.00'de oynanan 12 karşılaşmayla tamamlandı. C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırladı. Silvan Widmer'in 20. dakikadaki golüne bordo-mavili ekip altı dakika sonra Abdulkadir Parmak ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. 78. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle 2-1 öne geçen Trabzonspor, 80. dakikada Noah Okafor'un golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Gruptaki diğer maçta ise Getafe, deplasmanda Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu:

Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4

- B Grubu:

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1

Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0

-C Grubu:

Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2

Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2

- D Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1

Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4

- E Grubu:

Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0

Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1

- F Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0

Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1