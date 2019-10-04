Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mönchengladbach cephesi, UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçta taraftarlarına uygulanan güvenlik önlemleri nedeniyle UEFA'ya gitme kararı aldığını açıkladı.

Bild Gazetesi'nde yer alan iddialara göre, öncelikle Alman taraftarların ayrı ayrı deplasmana gitmesine izin vermesine izin verilmedi ve otobüslerle maça götürülen taraftarlar arasından 2 taraftar polise karşı geldiği için göz altına alındı. Yine Bild Gazetesi'nin iddiasına göre, stada girilirken ise Gladbach taraftarlarının bayrak olan giysileri tek tek toplatıldı.

"UEFA'YA ŞİKAYET EDECEĞİZ"

Monchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, taraftarlarına gösterilen muamelenin doğru olmadığını söylerken, "Şok oldum, UEFA'ya şikayette bulunacağız. Bu polis diktatörlüğüdür. Taraftarlarımız en başından beri taciz edildi" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Kramer, "Bunu hoşgörü ile karşılamak mümkün değil" derken, Herrman ise, "Bizim barış dolu taraftarlarımıza gösterilen muameleyi kınıyoruz" dedi.