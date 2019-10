Türkiye Gazetesi

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış töreni dün gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kurulan Han Çadırı’nda düzenlenen festivalin bu yılki sloganı “Ok at, güreş tut, at bin”, parolası ise “Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” oldu. Törende halk oyunları gösterilerinin ardından kortej geçişi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan DEK Başkanı Bilâl Erdoğan “Türk milleti kendi kültürüne sahip çıkmalı. Yoksa kolumuz kanadımız kırılır, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Aksi takdirde başka kültürlerin payandası oluruz. Çocuklarımıza, gençlerimize kendi kültürümüzü, geleneksel sporlarımızı tanıtmak ve sevdirmek için bu festivalleri yapıyoruz” dedi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da “Etnospor sayesinde birçok ülkenin ortak yanlarını görüyoruz. Bu dünya çocukları için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı. Ardından kurdele kesimiyle birlikte festival başladı. On altı ülkeden bine yakın sporcunun yer alacağı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde yağlı, şalvar, kuşak, aba, mas güreşleri ile okçuluk, atlı okçuluk, mangala, aşık atma, atlı cirit, kök borunun yanı sıra Arjantin’in geleneksel spor dalı pato olmak üzere 12 dalda müsabakalar yapılacak. Kırkı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Kültürel ve eğlenceli aktiviteler ile de yüz binlerce çocuğa ulaşılacak. Ziyaretçiler, 16 ülkenin yemeklerini de tadabilecek. Dört gün sürecek etkinliğe bir milyona yakın kişinin gelmesi bekleniyor.