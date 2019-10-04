Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başından bu yana taraftarlarının beklentisini bir türlü karşılayamayan Galatasaray’da rotasyon zamanı… PSG maçındaki dirençli futboldan memnun kalan teknik direktör Fatih Terim, eleştirilen bazı isimleri ise kızağa çekecek. Özellikle savunmada Mariano ve Nagatomo’nun performansını beğenmeyen Terim, Gençlerbirliği maçında savunmanın sağını Şener’e, solunu ise Ömer Bayram’a teslim etmeyi düşünüyor. Ayrıca sezon başından bu yana takımın en etkili ismi olarak gösterilen ancak iki gol dışında skora katkı yapamayan Belhanda da hedefteki isimlerden birisi…

Galibiyet serisi lazım

Tecrübeli teknik adam F.Bahçe derbisinde tribüne gönderdiği Seri ise artık ilk on birde kullanacak. PSG maçında övgüleri toplayan Brezilyalı oyuncu Terim’in ilk on bir tercihinde ilk sıralarda yer alacak. Nzonzi ile iyi bir uyum yakalayan Seri, hücum organizasyonlarının da lideri olacak. Terim, özellikle orta saha oyuncularından takımın golcüsü Falcao’yu daha çok beslemeleri gerektiğini söyledi. Galibiyet serisi başlatmak zorunda olduklarını söyleyen tecrübeli hoca “Gençlerbirliği maçıyla kendimize yeni bir sayfa açmamız lazım” ifadelerini kullandı.

PSG VE REAL BİZİ GEÇEMEZ

G.Saray’ın yıldızı Feghouli Devler Ligi için iddialı açıklamalar yaptı. Brezilyalı oyuncu “Herkes, 50 bin kişi önünde oynayacak kadar cesur olamaz. Her futbolcuya bir gün bu ortamı yaşamasını diliyorum. Motivasyonumuz yüksek olduğunda PSG ve Real bizi kolayca geçemez” dedi.