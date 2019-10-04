Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Olacak iş değil! Son beş maçını kazanamayan Beşiktaş sezonun en iyi futbolunu oynamasına rağmen uzatmaların son anlarında yediği golle Wolverhampton'a da yenildi: 0-1. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında deplasmanda Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybeden temsilcimiz, bu sonuçla puansız kalarak son sırada yer aldı. Sahada 4-1-3-1 dizilişiyle yer alan siyah-beyazlılar, İsabetli pas alışverişleriyle ve sıkı presle rakibi göz açtırmadı. Avcı'nın ekibi birinci ve ikinci bölgedeki başarısını, İngiliz ekibinin kalabalık bir şekilde savunma yapması sebebiyle hücumda sergileyemedi. Güven Yalçın'ın sakatlanarak oyundan çıkması ve Umut Nayir'in girmesiyle daha çok kanatlardan akın etmeye başlayan siyah-beyazlılar, oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı.

Boly kahretti

İlk yarının sonunda yaşanan karambolde top Wolverhampton kalesinin direğine takıldı. Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı ikinci yarıya başlarken değişiklik yapmazken, misafir ekipte Neto'nun yerine Traore girdi. Wolverhampton'ın katı savunması devam ederken, siyah-beyazlılar seri paslaşmalarla boşluk bulmaya çalışıyordu. Vida'nın 68. dakikada kale ağzından yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden auta çıkınca tribünler saç baş yoldu. Hırvat stoper ardından bir defa daha kaleyi yokladı top yine az farkla dışarı çıktı. Abdullah Avcı 79'da Dorukhan'ı çıkarıp Oğuzhan'ı, ardından Lens'in yerine Gökhan'ı oyuna aldı. Oyunun son 5 dakikasında İngiliz ekibinin baskısı vardı. Uzatmaların son dakikasında İngiliz ekibin stoperi Boly ceza sahası içinde bomboş kaldı ve yaptığı vuruşla siyah-beyazlı tribünleri kahreden golü attı: 0-1.

PROTESTOYA DEVAM

Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime yaptığı protestoları dün de sürdürdü. Karşılaşma öncesi tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi. Öte yandan dünkü karşılaşmaya beklenen ilgi yoktu. Maçı 25 bin civarında siyah-beyazlı, bin kadar da İngiliz taraftar izledi.

HER ŞEY TERS GİTTİ

Beşiktaş'ta dünkü maçta midesinde problem yaşayan Diaby, sakatlığını tam olarak atlamayan Ruiz kadroda yoktu. On bire yazılan N'Koudou'nun ise ısınma esnasında migreni tutunca kadrodan çıkarıldı. İlk yarıda kasığından sakatlanan Güven 27. dakikada oyundan alındı.

VIDA ENGELLEDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.