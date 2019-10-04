Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Süper Lig'de evinde aldığı 4-1'lik Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında misafir ettiği Basel ile 2-2 berabere kaldı. C Grubu'nda oynadığı ilk maçta İspanya'da Getafe'ye 1-0 mağlup olan Ünal Karaman'ın takımı bu defa galibiyete çok yaklaştı. Her iki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada Basel 20'de öne geçti. İsviçre ekibinin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi pozisyon alan Widmer düzgün bir kafa vuruşuyla tabelayı değiştirdi: 1-0. Bordo-mavili takımın cevabı ise gecikmedi. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Abdülkadir Parmak, Basel kalesine muhteşem bir şut gönderdi. Uzak direğe giden topta Omlin çaresiz kaldı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Biraz dikkatli olsak…

Ünal Karaman karşılaşmanın ikinci yarısına Avdijaj'ın yerine Nwakaeme'yi sahaya sürerek başladı. 46'da Basel savunmasının hatasında topla buluşan Sörloth, dar açıdan şutunu gönderdi ancak top yan ağlarda kaldı. 50'de Mikel'in ortasıyla topla buluşan Sörloth müsait durumdaki Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı. 78'de kontra atağa kalkan Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Sosa ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla tribünlere gol sevinci yaşattı: 2-1. Bu golün hemen ardından kalemize kalabalık gelen Basel'de sağ kanattan yapılan ortayı Stocker kafayla indirdi, gelişine vuran Okafor 80'de maçın skorunu belirledi: 2-2.

EKSİK HARİTA VERDİLER

Basel'den Trabzonspor maçı öncesi skandal Türkiye haritası paylaşımı yaptı. İsviçre ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Avrupa kısmını eksik gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar Basel'in bu paylaşımına büyük tepki gösterdi.

20 MİLYONLUK ÖDEME

Trabzonspor yönetimi, Basel maçı öncesi oyuncuların maaşlarını ve primlerini hesaplarına yatırdı. 20 milyon lira civarında ödeme yapan yönetim oyuncuların ve teknik heyetin Avrupa Ligi gruplarına kalma primi ile Beşiktaş galibiyetinin primlerini hesaplara geçti.