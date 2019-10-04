Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Club Brugge beraberliği sonrası A Grubu’nda Galatasaray’ın altında son sırada yer alan Real Madrid’de, tüm konsantrasyon Sarı-Kırmızılı ekiple oynanacak maçlara verildi.

İspanyol devinin efsanesi ve kurumsal direktörü Emilio Butragueno, “Galatasaray’a karşı iki kez ‘Tamam ya da devam’ maçlarına çıkacağız. Bu maçları hangi koşullarda oynayacağımızın farkındayız. Artık hata yapma lüksümüz kalmadı. Galatasaray’a karşı oynayacağımız iki karşılaşmayı da kazanmak zorundayız. Bu maçlar gruptaki geleceğimizi belirleyecek” dedi. İlk maç 22 Ekim’de İstanbul’da oynanacak.