Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesinde ısınmada Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü Damien Comolli futbolcuları yakından izledi. Antalyaspor karşısında sahada bulunacak olan Fenerbahçeli futbolcuları yakından takip eden Comolli’nin notlar alması ise dikkat çekti. Fransız futbol adamı ısınmanın son bölümlerinde ise İdari Menajer Volkan Ballı ile fikir alışverişinde bulundu.
Comolli'den futbolculara yakın takip
04.10.2019 - 21:04 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertlilerin Sportif Direktörü Damien Comolli ısınmada futbolcuları yakından takip etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Comolli,
654378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654378.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Konyaspor
7
3
3
1
4
12
3
Fenerbahçe
7
3
2
2
4
11
4
Gaziantep FK
6
3
2
1
0
11
5
Antalyaspor
7
3
2
2
0
11
6
Malatyaspor
7
3
1
3
6
10
7
Galatasaray
7
2
4
1
0
10
8
Trabzonspor
6
2
3
1
3
9
9
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
10
Göztepe
7
2
3
2
1
9
11
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
12
Denizlispor
7
2
2
3
-2
8
13
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
14
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
15
Kasımpaşa
7
2
1
4
-4
7
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Gençlerbirliği
7
0
3
4
-6
3
18
Kayserispor
7
0
3
4
-7
3
Süper Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor
04.10.2019 20:30
Fenerbahçe 0 - 1 Antalyaspor
05.10.2019 15:00
Kasimpaşa 1 - 4 Konyaspor
05.10.2019 17:30
Göztepe 4 - 0 Kayserispor
05.10.2019 20:00
Gençlerbirliği 0 - 0 Galatasaray
06.10.2019 14:00
Sivasspor 3 - 1 Ankaragücü
06.10.2019 16:30
Beşiktaş - Alanyaspor
06.10.2019 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
06.10.2019 19:00
Rizespor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Balıkesirspor
7
4
1
2
3
13
2
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
3
Fatih Karagümrük
7
3
3
1
4
12
4
Altay
7
3
3
1
2
12
5
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
6
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
7
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
8
Keçiörengücü
7
2
5
0
2
11
9
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
10
İstanbulspor
7
2
4
1
1
10
11
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Giresunspor
7
1
2
4
-7
5
16
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
17
Boluspor
7
0
2
5
-6
2
18
Eskişehirspor
7
1
1
5
-6
-2
PTT 1. Lig Fikstür
7.Hafta Maçları
04.10.2019 19:00
Altay 2 - 1 Bursaspor
05.10.2019 14:00
Giresunspor 1 - 0 Akhisarspor
05.10.2019 16:30
Eskişehirspor 1 - 3 Karagümrük
05.10.2019 16:30
Istanbulspor 1 - 1 Keçiörengücü
05.10.2019 19:00
Balikesirspor 3 - 2 Boluspor
06.10.2019 14:00
ümraniyespor 2 - 1 Adanaspor
06.10.2019 16:30
Osmanlispor - Hatayspor
06.10.2019 16:30
Erzurumspor - Altinordu
06.10.2019 19:00
Adana Demirspor - Menemenspor