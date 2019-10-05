Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Millî araya lider girme hesapları içindeki Fenerbahçe, Kadıköy'de şoke oldu. Ersun Yanal'la evinde lig maçı kaybetmeyen, Saracoğlu'nda 15 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler, farklı galibiyet hedefledikleri maçta Antalya'ya boyun eğdi. Sahaya Galatasaray'la berabere kalan kadroyla çıkan Fenerbahçe domine ettiği maçtan puan çıkaramadı. İlk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkan Kanarya, 6. dakikada sürpriz bir şekilde topu ağlarında gördü. Boşta kalan topu kapan Ufuk dikey bir koşuyla kaleye yönelirken, Jailson'dan kurtuldu, Isla'nın çabasına rağmen vuruşunu yaparak Altay'ı çaresiz bıraktı: 1-0. Erken yenen gol Fenerbahçe'de adeta kamçı etkisi yaptı. Sarı-lacivertliler, Antalya kalesini tam anlamıyla ablukaya aldı. Ancak sağlı sollu ataklar etten

duvarda eridi gitti.

Altay tuttu, Fener yuttu

Kanat oyunculardan mahrum Fenerbahçe'de

Tolga ve Ozan beklenen etkiyi yapamazken, benzer özelliklere sahip Emre ile Gustavo da ceza sahasına girmekten kaçınınca top hükmeden sarı-lacivertliler gol vuruşlarından uzak kaldı. Ataklarda hızın düşük kalması da Antalya savunmasının rahat pozisyon almasını sağladı. İkinci yarıya konuk ekip etkili girdi ama Altay, Fenerbahçe'yi oyunda tuttu. 54'te Aatıf'ın sağ çaprazdan uzak direk dibine vuruşunu kornere çelen genç eldiven, 58'de karşı karşıya pozisyonda Hakan Özmert'in şutunda mutlak gole engel oldu. Takip eden pozisyonda kornerden gelen topu Aatıf şutladı, ancak Altay bir kez daha kalesinde devleşti. Kalan dakikalarda âdeta tek kale maç görüntüsü vardı ama Anltalya savunması yıkılmadı. Bu sezon ilk yenilgisini Alanya'dan alan Fenerbahçe, evindeki ilk mağlubiyetini de bir Akdeniz ekibinden tattı.

KORKMAZ'DAN ZAFER YORUMU

Kadıköy'den galibiyet çıkaran Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz oyuncularını tebrik etti. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmenin kolay olmadığını belirten Korkmaz, "İkinci yarı iki tane net pozisyonumuz var. Onlar olmadı ama oyuncularımı kutluyorum. Savaştık ve kazandık" dedi. Öte yandan Antalyaspor'un resmî sosyal medya hedabından yapılan Kadıköy paylaşımı dikkat çekti.

Penaltı isyanı!

Kadıköy'de taraftarı önünde Antalyaspor'a kaybeden Fenerbahçe'de penaltı isyanı vardı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Isla'nın vuruşunda top Diego'nun eline çarptı. Hakem pozisyona yakındı ve kararlı bir şekilde kolun vücuduna yapışık olduğunu gösterdi ve pozisyona 'devam' dedi. VAR'ı da bekleyen Yaşar Kemal Uğurlu, bir uyarı gelmemesi üzerine oyunu devam ettirdi. İkinci yarıda oyundan çıkan Emre Belözoğlu da yedek kulübesinde yoğun itirazlardan dolayı sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu maçın son bölümlerine doğru oldukça sinirliydi.

Ersun Yanal'ın serisi bozuldu

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde sahasında ilk lig yenilgisini yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı bu mücadele öncesinde Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik görmüştü.