Türkiye Gazetesi

Dijital sistem altyapısındaki inovatif çalışmalarını her geçen gün artıran Aktif Bank, Passo mobil uygulamasına eklediği yeni özellikler ile statlarda sağladığı avantajları hayatın birçok alanına taşıyor. Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir uygulamada sunan Passo; artık kredi ihtiyacından, alışverişe ve hatta para transferine kadar kullanıcılara kolaylık sunacak.

Üç milyon Passo kullanıcısı, futbol karşılaşmalarına rahat ve hızlı bir şekilde giriş yapabilmesinin yanında artık anlaşmalı noktalarda alışveriş de yapabilecek.Passo kullanıcıları uygulamanın içerisindeki ‘kolay paketler’ ile anlık nakit ihtiyaçlarına çözüm sağlarken, N Kolay QR Öde özelliği ile 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi de, ihtiyacı olan miktarda kredi başvurusunu da gerçekleştirebilecek.

Sümer: "Tüm ceplerde yer alacak bir uygulama"

Passo uygulamasının sadece futbolseverlerin değil 7’den 70’e herkese seslendiğini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, “Müşterilerimize bankacılık hizmeti sunmanın ötesinde, mükemmel bir deneyim oluşturmayı ve dijital bankacılık ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Passo mobil uygulamamıza yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıları pek çok finans ürünüyle kolayca ve hızla buluşturduk. Hayatın her alanına dokunan Passo dünyasını her gün geliştirmeye, kullanıcılarımıza yeni kolaylıklar sunmaya devam edeceğiz. Sadece futbolseverlere hitap ettiği düşünülse de Passo tüm cep telefonlarına girmeye aday bir uygulama” diye konuştu.