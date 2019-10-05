Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş 3-0 kaybedilen Turgutluspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.
Görevinden istifa ettiğini ve aldığı bu kararı yönetim kuruluna ileteceğini aktaran Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, gelinen süreçte bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu düşündüğünü söyledi.
Tutaş açıklamasında, ”Ben görevi bırakıyorum ama Elazığ Belediyespor’un çok iyi yerlere geleceğini herkes çok yakın bir zamanda görecek”dedi.
Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti
05.10.2019 - 17:15 | Son Güncelleme: 05.10.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor’da Teknik Direktör Alaattin Tutaş istifa etti.
Elazığ Belediyespor FK Teknik Direktörü Alaattin Tutaş 3-0 kaybedilen Turgutluspor maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Alaattin Tutaş,
654529 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654529.aspx
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2
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Çaykur Rizespor
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Kasımpaşa
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7
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6
1
3
2
-3
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Beşiktaş
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1
2
3
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Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
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Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
7
4
1
2
3
13
2
Altay
7
3
3
1
2
12
3
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
4
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
5
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
6
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
7
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
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Keçiörengücü
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2
4
0
2
10
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Osmanlıspor
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10
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Erzurum BB
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1
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7
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1
3
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6
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1
2
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0
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Giresunspor
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1
2
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