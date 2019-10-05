Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-0 mağlup oldu.

Ligde 8. haftanın açılış maçında Tottenham, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Neal Maupay ve 32. dakikada 19 yaşındaki Aaron Connolly'nin attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Kariyerinde ilk defa bir Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aaron Connolly, 65. dakikada ikinci kez ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmazken, Brighton & Hove Albion sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Hugo Lloris feci sakatlandı yürekler ağza geldi! Korkutan anlar... Tottenham'ın deneyimli kalecisi Lloris, Brighton maçının 3. dakikasında yediği gol sonrasında kolunu kırdı. Acı içinde yerde kalan kaleciye oksijen tüpüyle hava verildi. Fransız kalecisinin uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris, yedikleri ilk gol pozisyonunda sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı. Lloris, yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.