Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan sonra G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim takıma açtı ağzını yumdu gözünü. “Gençlerbirliği bizden daha iyi oynadı, daha iyi mücadele etti” diyen Terim takımda bazı değişiklikler yapabileceğinin sinyallerini verirken, “Gerilimli bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyordum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederse, salı günü (PSG maçı) olduğu gibi kaybettiği halde ‘helal olsun’ denen bir takım vardı, öyle bir takımla kaybeder. Böyle kaybedilirse, başka kayıplar olur, sadece puan kaybetmeyiz. Sayısal olarak bayağı kayıp olur” diye konuştu.



> İsim var cisim yok

Oyuncuların yaklaşımından çok rahatsız olduğunu belirten antrenör, “Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi futbol... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray’ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz” derken, “Galatasaraylılara ocak ayına kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Kaybedebilirsiniz, Galatasaray kaybeder, kazanır ama böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.



BİR DE MHK’YA

Hakem mi kalmadı!

Hakemin Halil Umut Meler olmasını eleştiren Terim, “Halil hoca perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da adamcağız uçakla cuma akşam gelecek de cumartesi akşam maça çıkacak. Penaltıları falan söylüyorlar ama ben ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun” sözlerini kullandı.



HOCA NE YAPMAK İSTİYOR?

Selçuk TT oldu

On birde oynayan Selçuk İnan’a maç öncesi sosyal medyada yoğun tepki vardı. İşte onlardan bazıları: Türkiye’nin güvenli el freni Selçuk İnan @okykltn... Hocam Selçuk’un yerine Cihan Haspolatlı’yı çağıralım o oynasın @omerkiri1... Bir de Selçuk mu? Fatih hoca ne yapmak istemektedir? @snoppy94...



KAPLAN SEVİNMEDİ

Hakkımız 3 puandı

G.Birliği’nin çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, “Hafta içi dersimizi iyi çalıştık. Kazanmak üzerine hazırlandık. 6, 7 tane girdiğimiz pozisyon oldu. 1 puan aldık, sevinmemiz lazım ama hakkımız 3 puandı. Bir şansızlığımız var. Biz iyi bir takımız” açıklaması yaptı.



SİVAS MAÇINDA YOK

Mariano cezalı

G.Saray’ın sağ beki Mariano ilk yarıdaki bir pozisyonda Floyd Ayite ile gerginlik yaşadı. Eliyle rakibinin sırtına vuran sarı-kırmızılı futbolcu sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Mariano, G.Saray’ın gelecek hafta evinde oynayacağı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



DONK: BEKLEMİYORDUK

İyi ki ara geldi!

G.Saray’da dün stoper oynayan Ryan Donk, “Beklemediğimiz bir sonuç. Daha iyisini yapıp daha üretken olarak daha çok pozisyona girebilirdik. Fazla bir şey yapamadık skor anlamında. Şu an bizi mutlu eden tek şey millî takım arasının gelmesi” sözlerini kullandı.