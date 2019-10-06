Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cahit Eroğul - Galatasaray son beş resmî maçında da sevinemedi. Son galibiyetini ligin 4. haftasında Kasımpaşa karşılaşmasında 1-0’lık sonuçla elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında âdeta galibiyeti unuttu. Bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Belçika deplasmanında Brugge ile golsüz berabere kalan Aslan, ligde Yeni Malatyaspor’la da 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Sezonun ilk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile de golsüz berabere kalan Galatasaray, Devler Ligi’nde sahasında PSG’ye de 1-0’lık sonuçla mağlup oldu. Dün de Ankara'dan beraberlikle dönen Cimbom gol yollarında da büyük sıkıntı çekiyor. Kadrosunda Radamel Falcao gibi dünyanın en önemli golcülerden birini barındıran Fatih Terim’in takımı, oynadığı son beş maçta rakip filelere sadece 1 gol atabildi.



Aslan ışık vermiyor

PSG maçından sonra, "Takımda ışığı gördüm" diyen Fatih Terim'in talebeleri Ankara'da vasatı aşamadı. Ev sahibi ekip birçok net gollük fırsatı değerlendiremedi. Muslera kurtarışlarıyla 1 puanı takımına getirdi

Bu sezon lige istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısına 'mutlak üç puan' parolasıyla çıktı. Ligin dibine demir atan Gençlerbirliği de ilk galibiyetini istiyordu. Teknik direktör Fatih Terim, orta sahada Lemina ve Seri'nin yokluğunda Selçuk'u on birde görevlendirmişti. Falcao'nun yokluğunda ise Andone gol umuduydu sarı-kırmızılıların. Maçın daha başında Donk'un ıska geçtiği topu Ayite tamamlayabilse maç âdeta ev sahibi takım lehine 1-0 başlayacaktı. 6'da ise Babel'in şutuna savunma çizgide ayak koyup gole set çekti. Daha 10. dakikada dolmadan Baiano'nun sakatlanmasıyla Gençlerbirliği'nin hocası Mustafa Kaplan oyuna Berat'ı aldı. İlk yarı, Galatasaray'ın baskılı oynadığı ancak Gençler'in de kontrataklarla sarı-kırmızılıların yüreğini ağzına getirdiği görüntülerle geçip gitti.



> Sio'dan fantastik şut

İkinci yarının başlarında bu defa da Galatasaray sakatlık yüzünden değişikliğe gitti. Feghouli sahayı terk ederken Terim, Jimmy Durmaz'ı sahaya attı. 62'de Candieas kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı. Pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray'da Terim orta sahadan bir değişiklik daha yapıp Selçuk'un yerine Âdem Büyük'ü oyuna aldı. Hücum gücü daha da artan sarı-kırmızılılar 65'ten sonra oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalışsa da zaman zaman kalabalık gelen Gençlerbirliği, Aslan'ı tedirgin etmeye devam ediyordu. 72'de Sio'nun 40 metreden yaptığı fantastik aşırtma vuruşunda Muslera parmaklarının ucuyla topu kornere attı. 85'te sağdan yapılan ortada da Sio'nun dokunuşu Muslera'da kaldı. 86'da Ahmet Oğuz ikinci sarıdan kırmızı görürken karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.



ALBAYRAK'TAN ÇAĞRI

Ben dahil, susmak yok

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Albayrak,"Ankara'da ben dahil 90 dakika susmak yok, büyük Galatasaray taraftarları" ifadelerini kullandı.



GIDA ZEHİRLENMESİ

Seri sürprizi

Galatasaray'da Falcao, Luyindama ve Lemina sakatlıkları sebebiyle Ankara'ya götürülmemişti. Karşılaşma öncesi bir sürpriz de Jean Michael Seri konusunda yaşandı. Futbolcu gıda zehirlenmesi geçirince 11'den çıkarıldı ve kulübeye geçti.



MARCAO: İYİ OYNAMADIK

Yine de 1 puan!

Galatasaray'ın stoperi Marcao maçın ardından, "Kesinlikle buradan galip ayrılmak istiyorduk. En iyi maçımız değildi, daha iyi olmalıydık. Yine de 1 puan aldık. Millî takım arası var önümüzde, burada iyi dinlenip, daha iyi şekilde döneceğiz" açıklaması yaptı.



FEGHOULI'NİN ŞAŞKINLIĞI

Beni niye alıyorsunuz?

Maçta ilginç bir an yaşandı. 52. dakikada Fatih Terim sakatlık endişesiyle Feghouli'yi oyundan alırken, futbolcu ise sakat olmadığını belirtti. Kenara gelmeyen Feghouli sonrasında ise diğer taraftan sahayı terk etti ve soyunma odasının yolunu tuttu.



