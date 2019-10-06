Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de derbi var bu akşam... Çaykur Rize, sahasında Avrupa kupası yorgunu Trabzonspor’u misafir edecek. Geçen hafta ligde Beşiktaş’a karşı üstün bir oyun sergileyen ve farklı galip gelen Ünal Karaman’ın takımı, derbiden galip ayrılıp millî araya moralli girme düşüncesinde. Ve Trabzonspor’un Süper Lig’deki 18 maçta da gol atması artı motivasyonu ama teknik direktör Ünal Karaman, skoru tutamamalarından dertli.



> Yardımlaşacağız

Hücum futbolunu benimseyen eksiklere dayanarak “sıkıcı futbol” oynayabileceklerini söyleyen Ünal Hoca eski alışkanlığını bırakmış değil. Takım eksik de olsa güzel ve keyif veren oyununa devam ediyor. Rize karşısında gol ve goller bulacaklarından emin olan Karaman, orta saha ve stoperleri savunma konusunda uyarıyor. Ünal Hoca, herkesin yardımlaşması gerektiğinin altını çiziyor.



Karadeniz derbilerinde Trabzonspor’un bariz üstünlüğü var. İki takım arasında ligde geride kalan 36 maçta bordo-mavililer, 23 kez, Rize ise 5 defa galip geldi. 8 maç ise berabere bitti.