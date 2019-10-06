Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş haftalardır süren galibiyet hasretini dindirmek, Abdullah Avcı da görevine devam etmek istiyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaşayan siyah-beyazlılar için bugün oynanacak Alanyaspor maçı ‘Tamam ya da devam’ niteliğinde. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bugün de galibiyet gelmemesi hâlinde görevinden istifa etme ihtimali yüksek. Siyah-beyazlı takımın başında lig ve Avrupa’da şu ana kadar 8 maçta sadece 1 galibiyet görebilen tecrübeli çalıştırıcı, üç puan alınamazsa bu defa ‘tamam’ diyebilir. Daha öncesi haftalarda alınan kötü sonuçlara rağmen ümidini kaybetmeyen Avcı’nın Wolverhampton maçından bu yana çok durgun olduğu belirtiliyor.



> Kimse gülmüyor

Tecrübeli çalıştırıcının, Wolverhampton maçı sonrası siyah-beyazlı taraftarlarca ilk defa istifaya davet edilmesi sebebiyle moralinin çok bozuk olduğu gelen bilgiler arasında. Bugün lider Alanyaspor’la karşılaşacak olan Beşiktaş’ta futbolcuların durumu da hocalarından farklı değil. Sakat ve hasta oyuncular iyileşip takıma dönseler de sezon başından bu yana sergilenen kötü futbol ve alınan sonuçlar sebebiyle oyuncular da moralsiz. Takımın en neşeli ismi olan Caner Erkin’in bile durgun olması, kritik maç öncesi Beşiktaş’taki psikolojik atmosferin iç açıcı olmadığını gösteriyor.



İSPANYOL STOPER FORMA BEKLİYOR

Victor Ruiz geri dönüyor

Süper Lig’in 7. haftasında bugün Alanyaspor ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş’ta üç haftadır sakatlık tedavisi gören Ruiz bugün formasına kavuşacak. Mide enfeksiyonu geçiren Diaby ile migren rahatsızlığı yaşayan N’Koudou, Wolverhampton maçı kadrosunda çıkarılmıştı. Her iki oyuncu da bugün sahada olacak. Dinlendirilen Burak Yılmaz da bu akşamki maça ilk on birde başlayacak.