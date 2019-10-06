Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli futbolcu Wolverhampton maçının son 10 dakikasında görev almıştı. Abdullah Avcı’nın bu şok sakatlık sebebiyle Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte Douglas’a forma vermesi bekleniyor.



KARIUS’TAN AÇIKLAMA

Belki dönerim

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius Ada basınına açıklamalarda bulundu. The Guardian’a röportaj veren Alman kaleci “Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var. Belki Liverpool’a dönerim, belki İngiltere ya da Almanya’da başka bir takıma” dedi.