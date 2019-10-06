Tecrübeli futbolcu Wolverhampton maçının son 10 dakikasında görev almıştı. Abdullah Avcı’nın bu şok sakatlık sebebiyle Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte Douglas’a forma vermesi bekleniyor.
KARIUS’TAN AÇIKLAMA
Belki dönerim
Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiraladığı Loris Karius Ada basınına açıklamalarda bulundu. The Guardian’a röportaj veren Alman kaleci “Burada sezon sonuna kadar sözleşmem var. Belki Liverpool’a dönerim, belki İngiltere ya da Almanya’da başka bir takıma” dedi.
Gökhan şoku
06.10.2019 - 03:52 | Son Güncelleme: 06.10.2019 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ta sakatlıklar bitmek bilmiyor. Son olarak sol arka adelesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül, bugün oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.
Tecrübeli futbolcu Wolverhampton maçının son 10 dakikasında görev almıştı. Abdullah Avcı’nın bu şok sakatlık sebebiyle Gökhan Gönül’ün yerine sağ bekte Douglas’a forma vermesi bekleniyor.
Etiketler : gökhan gönül,
654608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/654608.aspx
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A.
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Alanyaspor
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0
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14
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Fenerbahçe
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3
2
1
5
11
3
Gaziantep FK
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3
2
1
0
11
4
Trabzonspor
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2
3
1
3
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Sivasspor
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2
3
1
3
9
6
Konyaspor
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2
3
1
1
9
7
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
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Başakşehir
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2
2
2
2
8
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Denizlispor
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2
2
2
2
8
10
Antalyaspor
6
2
2
2
-1
8
11
Ankaragücü
6
2
2
2
-3
8
12
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
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Malatyaspor
6
2
1
3
2
7
14
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
15
Göztepe
6
1
3
2
-3
6
16
Beşiktaş
6
1
2
3
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
6
0
2
4
-6
2
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04.10.2019 20:30
Yeni Malatyaspor 5 - 1 Denizlispor
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06.10.2019 19:00
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Altay
7
3
3
1
2
12
3
Bursaspor
7
4
0
3
0
12
4
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
5
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
6
Adana Demirspor
6
2
4
0
5
10
7
Balıkesirspor
6
3
1
2
2
10
8
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
9
Osmanlıspor
6
3
1
2
0
10
10
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
11
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
6
1
2
3
0
5
15
Menemen Belediyespor
6
1
1
4
-7
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
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6
0
2
4
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2
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Eskişehirspor
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1
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