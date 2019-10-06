Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerini Yunanistan'ın Olympiakos takımında sürdüren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, Fransız L'Equipe gazetesine röportaj verdi.

Fenerbahçe günleri hakkında konuşan Fransız futbolcu, ''Fransa'da Karim Benzema ile yaşadığım seks kasedi şantaj olayından çok sıkılmıştım ve ülkemden uzaklaşmam gerekiyordu. Yargılanmadığım bir yere gitmeye ihtiyacım vardı ve tam o sırada Fenerbahçe'den teklif aldım. Bu iyi bir fırsattı. Ben de Türkiye'de sıfırdan başlamaya karar verdim.'' dedi.

''KASIM AYINDA ÇAĞIRDILAR''

Sezon başında Olympiakos'a gitmesini de değerlendiren Valbuena, ''Olympiakos beni uzun zamandır istiyordu. Henüz Kasım ayında beni aradılar ve gelir misin diye sordular. Ben ise açık kapı bıraktım ama Fenerbahçe ile sözleşmemin sonuna kadar gittim.'' sözlerini kullandı.

''BURASI BİR HARİKA!''

Yunanistan günleri için de konuşan Valbuena, ''Burası aynı Marsilya! Akdeniz kıyısında olmaktan ve yüksek hayat kalitesinden ötürü burada çok mutluyum. Olympiakos bana Marsilya'yı hatırlatıyor.'' şeklinde konuştu.