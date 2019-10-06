Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou’nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.

35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse’nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Caner Erkin’in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia’nın kafa vuruşu dışarı gitti.

38. dakikada sol kanattan N’Koudou’nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba’nun şut girişimi autta son buldu.

48. dakikada PENALTI! N'Koudou ceza sahasında Baiano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

52. dakikada GOL! Burak Yılmaz penaltıdan topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada SON ANDA VİDA! Ceza sahasına gelen ortada oyuna yeni giren Fernandes boş pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kale sahasındaki Vida topun kaleye gitmesini engelledi.

59. dakikada KÖTÜ KONTROL! Diaby rakip sahada baskı yaptı ve topu kazandı. Sol taraftan kale sahasına yolladığı topu ön direkteki Burak Yılmaz iyi kontrol edemedi.

69. dakikada GOL! Diaby'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Burak Yılmaz sağ taraftan içeri çevirdi. Arka direğe koşusunu sürdüren Abdoulay Diaby topu boş kaleye gönderdi.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xx, Vida xx, Ruiz x, Caner xx, Atiba x, Oğuzhan xx, Lens xx, Ljajic xx, N’Koudou x, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglos, Umut, Güven, Boyd, Necip, Muhayer, Pedro Rebocho, Diaby

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

A.Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Welinton xx, Tzavellas xx, N’Sakala x, Siopis xx, Ceyhun x, Efecan xx, Bakasetas xx, Bammou x, Cisse x

Yedekler: Haydar, Junior Fernandes, Kaan, Onur, Umut, Djalma Campos, Caulker, Veysel, Tayfur

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11'inde büyük değişime gitti.

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Avcı, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya göre Alanyaspor karşısında 5 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11'de görev alan oyunculardan Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alamadı. Avrupa maçında ilk 11'de şans bulan Necip Uysal, Güven Yalçın, Pedro Rebocho ve Douglas ise Alanyaspor karşısında yedek soyundu.

N'koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekipte rahatsızlığı nedeniyle Wolverhampton maçının hemen öncesinde son anda kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Abdullah Avcı'nın son Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz da lig mücadelesinde ilk 11'deki yerini aldı.

Oğuzhan Özyakup da sahada

Beşiktaş'ın geçen hafta Trabzonspor ile yaptığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor karşısında da aynı şansı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekipte Atiba Hutchinson da ilk 11'de görev aldı.

Ruiz 3 maç sonra

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Victor Ruiz, 3 maç sonra formasına kavuştu.

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava ile yaptığı maçta sakatlanan Ruiz, bu nedenden dolayı ligde Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Avrupa Ligi'nde Wolverhampton karşılaşmalarında görev alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Loris Karius, Adem Ljajic, Domagoj, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Caner Erkin de ilk 11'de oynadı.

Diaby yedek

Wolverhampton maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdoulay Diaby yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhayer Oktay yedek soyundu.

Gökhan Gönül yok

Bu sezon kötü gidişin yanı sıra sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, bu nedenle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Avcı, Orkan Çınar'ı ise kadroya dahil etmedi.

Maçta özel misafirler

Karşılaşmayı minik öğrenciler Alya Revna Çelik, Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya da izledi.

Berat Yalçın ve Ecrin Başkaya, 26 Eylül'deki İstanbul depreminde engelli arkadaşları Alya Revna Çelik'in dışarı çıkmasına yardımcı olmuştu.

Minik öğrenciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün davetlisi olarak Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesini tribünden takip etti.

Stat dolmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon kötü sonuçlar alan takımlarının Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı maça fazla ilgi göstermedi.

Vodafone Park tribünlerinde büyük boşluklar olduğu görüldü.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Galatasaray maçı öncesi küfür uyarısı

Maç öncesi taraftarların küfür etmemesi yönünde uyarılardı bulunuldu.

Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile evinde yapacağı karşılaşma öncesinde ceza almaması yönünde anons yapıldı.

Beşiktaşlı oyuncular sahaya "Harekete, Çocuklukta başla sağlıklı yaşa" yazılı pankartla çıktı.