Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp yönetim kurulu, başkan Erol Bedir'in istifasını kabul ederek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı başkanlığa getirdi.

Kayserispor'da başkan Erol Bedir ve Hikmet Karaman istifa etti İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir istifa etti. Başkan Bedir, yazılı bir açıklama yaparak sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi. Bedir'in ardından teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu da istifa etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi.